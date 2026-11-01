Cómo estará el tiempo este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul: anticipan 21 grados y viento

En el aspecto astronómico, la Luna transitará su fase de cuarto menguante.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó que este domingo 1° de noviembre se presentará con buenas condiciones climáticas en Cutral Co y Plaza Huincul. Se espera cielo mayormente despejado durante el día y parcialmente nublado hacia la noche.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 21 °C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá a los 10 °C por la noche.

El viento será uno de los factores a tener en cuenta durante la jornada. Durante el día se esperan velocidades de 38 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h. Por la noche, se mantendría en torno a los 38 km/h, con ráfagas de similar intensidad.

La Luna y su fase

En el aspecto astronómico, la Luna transitará su fase de cuarto menguante. Comenzará el domingo bajo el signo de Cáncer y durante la madrugada ingresará en Leo.

De esta manera, el domingo tendrá temperaturas agradables durante la tarde, aunque con presencia de viento en ambas localidades de la comarca petrolera.