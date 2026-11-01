Comenzó la 6° Fiesta de las Colectividades en Cutral Co

La celebración tendrá continuidad este domingo desde las 12, nuevamente en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi

La ciudad de Cutral Co dio inicio este sábado a una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, un encuentro que reúne a comunidades de distintos países y que propone al público disfrutar de comidas típicas, expresiones culturales y tradiciones.

La apertura contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón, e integrantes del Ejecutivo Municipal.

Durante el acto inaugural, Rioseco destacó el carácter integrador de la celebración y el aporte de las comunidades inmigrantes. “Siempre digo que nuestro país es el mejor del mundo y les agradezco por estar en este país que los recibe con los brazos abiertos”, expresó.

El jefe comunal también remarcó el vínculo de Argentina con los países de la región y sostuvo que se trabaja “con toda Latinoamérica”, al tiempo que definió al país como una nación de “paz, trabajo, educación y desarrollo”.

Por su parte, Carolina Alarcón puso en valor el aporte de las comunidades inmigrantes al crecimiento y desarrollo de Cutral Co y reconoció especialmente la tarea de Gladis Taboada, responsable de la Oficina de Migración.

Como parte de las actividades de la jornada, se realizó además un reconocimiento a profesionales de la salud inmigrantes que eligieron Cutral Co para desarrollar su vocación y aportar sus conocimientos a la comunidad.

El público pudo recorrer los 20 stands instalados en el gimnasio, donde las distintas colectividades presentan propuestas gastronómicas y culturales representativas de sus países de origen.

La fiesta continúa este domingo

La celebración tendrá continuidad este domingo desde las 12, nuevamente en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, con propuestas para disfrutar en familia y conocer las tradiciones de las distintas comunidades que forman parte de la ciudad.