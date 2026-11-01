Boca Juniors llega a Cutral Co para probar jugadores de las categorías 2010 a 2018

La actividad será libre y gratuita, aunque contará con cupos limitados

El área de Captación y Scouting de Boca Juniors llegará a Cutral Co para realizar pruebas de jugadores de las categorías 2010 a 2018. La actividad se desarrollará el lunes 2 y martes 3 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes futbolistas de distintas categorías que tendrán la posibilidad de ser observados por representantes del club de La Ribera. Los horarios serán diferentes de acuerdo con cada categoría.

La actividad será libre y gratuita, aunque contará con cupos limitados, y se realizará con el acompañamiento de la subsecretaría de Deporte y Juventud de Cutral Co.

Quienes quieran participar deberán completar previamente la inscripción a través del formulario habilitado:

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRWE0JP49adE80jzCMt5_vfueoANHn4-mWFMydOMbzpLGyw/viewform

Desde la organización solicitaron a los participantes presentarse 30 minutos antes del horario asignado, llevar el DNI y concurrir con la indumentaria deportiva adecuada.

Para consultas o mayor información, se encuentra disponible el teléfono 11253-31233.