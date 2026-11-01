Alianza goleó a Cruz del Sur como local y se clasificó a la siguiente ronda de Torneo Regional

Alianza goleó por 4 a 0 a su rival en Cutral Co

El equipo de Cutral Co fue muy superior a su rival y aunque le costó abrir el marcador, una vez que pudo hacerlo encontró más espacios y terminó goleando por 4 a 0.

Alianza dominó la pelota en el primer tiempo pero no lograba generar peligro en el arco de Cruz del Sur. Joaquín Rikemberg tuvo un remate en el travesaño y cerca del final de la primera mitad, Dante Cardozo anotó el 1 a 0 a instancias del juez de línea.

En el segundo tiempo, Alianza fue mejor y con la ventaja en el marcador pudo generar más situaciones de gol, Alana Riquelme que ingresó en el entretiempo marcó el 2 a 0 luego de una chilena de Juan Cruz Aguilar. El tercero y el cuarto gol fueron anotados por Laureano Doello, el primero fue definiendo dentro del área y el segundo de cabeza luego de un gran centro de Agustín Ríos.

Alianza logró clasificar a la cuarta ronda y se enfrentará al otro equipo de Bariloche, Estudiantes, que viene de ganarle la serie a Maronese por 1 a 0 en la jornada de ayer.