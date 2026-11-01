A 18 años de la partida de Francisco Ernesto Llancaqueo, primer Lonko de Xem Kimvn

Su figura continúa presente en la memoria de integrantes de la comunidad, quienes destacan su trayectoria como autoridad y su aporte al fortalecimiento de la organización comunitaria.

Este 1 de noviembre se cumplen 18 años de la partida de Francisco Ernesto Llancaqueo, reconocido como el primer Lonko de la comunidad Xem Kimvn, de Filli Dei Sur.

A casi dos décadas de su fallecimiento, su figura continúa presente en la memoria de integrantes de la comunidad, quienes destacan su trayectoria como autoridad y su aporte al fortalecimiento de la organización comunitaria.

Llancaqueo es recordado por su compromiso con la identidad y las raíces de su comunidad, así como por la defensa del territorio y la importancia que otorgaba a la unidad comunitaria. Para quienes compartieron parte de su camino, sus enseñanzas continúan vigentes y forman parte de la memoria colectiva.

“Quienes tuvimos el honor de conocerlo y caminar a su lado, lo recordamos no solo como la autoridad máxima que abrió caminos para nuestra comunidad, sino también como un hombre de palabra firme y corazón generoso”, señalaron desde la comunidad al evocar su figura.

En esta fecha de homenaje, su recuerdo vuelve a ocupar un lugar central entre quienes integran el lof. Desde Xem Kimvn remarcaron que su legado permanece vinculado a la identidad, la memoria y la continuidad de la comunidad.