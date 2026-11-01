A 18 años de la partida de Francisco Ernesto Llancaqueo, primer Lonko de Xem Kimvn

Este 1 de noviembre se cumplen 18 años de la partida de Francisco Ernesto Llancaqueo, reconocido como el primer Lonko de la comunidad Xem Kimvn, de Filli Dei Sur.
A casi dos décadas de su fallecimiento, su figura continúa presente en la memoria de integrantes de la comunidad, quienes destacan su trayectoria como autoridad y su aporte al fortalecimiento de la organización comunitaria.
Llancaqueo es recordado por su compromiso con la identidad y las raíces de su comunidad, así como por la defensa del territorio y la importancia que otorgaba a la unidad comunitaria. Para quienes compartieron parte de su camino, sus enseñanzas continúan vigentes y forman parte de la memoria colectiva.
“Quienes tuvimos el honor de conocerlo y caminar a su lado, lo recordamos no solo como la autoridad máxima que abrió caminos para nuestra comunidad, sino también como un hombre de palabra firme y corazón generoso”, señalaron desde la comunidad al evocar su figura.
En esta fecha de homenaje, su recuerdo vuelve a ocupar un lugar central entre quienes integran el lof. Desde Xem Kimvn remarcaron que su legado permanece vinculado a la identidad, la memoria y la continuidad de la comunidad.