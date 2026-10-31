Bentia anunció que extraerá más petróleo de Dadín y que quiere perforar Al Norte de la Dorsal en Vaca Muerta

La empresa que encabeza Javier Iguacel pedirá una concesión no convencional y presentará un proyecto al RIGI

La empresa que se quedó con las áreas más emblemáticas de Plaza Huincul anunció durante la AOG Patagonia que intentará pasar de convencional a no convencional en el área conocidad como Al Norte de la Dorsal.

¿Dónde está Vaca Muerta? La formación geológica más nombrada de Argentina no se termina en inmediaciones de Añelo, de hecho está debajo de Cutral Co y Plaza Huincul, aunque en el límite sur. Por ello se denomina Hub Sur al desarrollo no convencional sobre la formación Vaca Muerta que hará YPF para el GNL.

Entonces también está debajo de áreas muy tradicionales como Octógono, Dadín y Al Norte de la Dorsal, que Bentia Energy adquirió a YPF cuando puso en venta el bloque ANDES.

El CEO de Bentia, Javier Iguacel, realizó varios anuncios durante la última AOG, en el stand de Energía ON del diario Río Negro. Entre ellas está la posibilidad de llevar Al Norte de la Dorsal a la explotación no convencional. Y también dijo que van a realizar perforaciones horizontales en Dadin, pero que sin fracturar.

“Estamos muy contentos con la operación actual”, dijo Iguacel sobre la explotación hidrocarburífera alrededores de Plaza Huincul. “Una primera fase fue acomodar el negocio a lo que da el negocio del convencional, trabajamos muchísimo en eficiencia, nos hicimos muy competitivos”, detalló.

Esa eficiencia y modo de trabajo se basa en utilizar mucha tecnología, Inteligencia Artificial también para conseguir nuevos proyectos “que para otras empresas son pequeños pero que para nosotros son desafiantes”, dijo. Con esa filosofía lograron extraer un 30% más de petróleo que YPF en las mismas áreas.

La idea es llevar AND (Al Norte de la Dorsal) a Vaca Muerta. “Vamos a solicitar una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) para esta área, también queremos calificar para un RIGI”, dijo Iguacel. Para ello van a requerir financiación y tal vez la participación de un socio. El empresario admitió que hay conversaciones en marcha, pero primero necesitan la CENCH, que debe otorgar el gobernador Figueroa.

En AND se extraerá petróleo volátil, muy liviano y con bastante gas. “Es una explotación marginal, tiene poca presión, un 30 o 40% menos que el promedio de cuenca”, advierte Iguacel. Entonces “el desafío es hacerla rentable, lo que estamos haciendo en el convencional llevarlo al no convencional, hacerlo económicamente viable que para otras empresas no lo son”.

Además planifican la perforación de dos pozos horizontales (hasta ahora en el convencional solo eran verticales) de unos 1200 metros para extraer más petróleo de Dadín. “No necesitamos pedir una CENCH, es un proyecto chiquito, entran tres o cuatro pozos con un horizonte de diez o quince años”, dijo Iguacel.

La novedad de este proyecto en Dadin es que es solo a 3 kilómetros del pozo 1, dentro del éjido de Plaza Huincul. El proyecto en Dadín es similar a uno que ya realizó YPF en Octógono. “Este de Dadín es un bloque nuevo, vamos a desarrollarlo con pozos horizontales, a pozo abierto, estamos haciendo cosas nuevas que en Argentina no se hacían, es increíble”, dijo Iguacel.