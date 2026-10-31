“Viva la Feria” tendrá una nueva edición este domingo, para disfrutar de un paseo entretenido

Será este domingo de 17 a 22 en el salón Janssen

Este domingo 1 de noviembre, “VIVA” la feria invita a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul a disfrutar de una nueva jornada de emprendedores, espectáculos en vivo, sorteos y muchas sorpresas.

Su creadora y organizadora, Marcela Seguel agradeció a todos los que se suman a cada propuesta y comentó “estan todos los rubros cubiertos, las inscripciones estan cerradas”

“Invito a ambas comunidades a acompañar esta propuesta que, edición tras edición, sigue creciendo gracias al compromiso de los emprendedores y al apoyo del público”, dijo Marcela. La misma se realizará en el SALON A.JANSSEN de 17 a 22 h. Y contará con una gran variedad de emprendimientos de diferentes rubros.

A las 19:30 h se hará presente el grupo PM LADIES que es un grupo femenino de bachata y una pareja que bailará Salsa,ambos de estudio de danzas LA CLAVE.

Viva” es mucho más que una feria: es un lugar de encuentro, un espacio para compartir, descubrir nuevos emprendimientos y valorar el trabajo de quienes apuestan a crecer con sus propios proyectos” cerró Seguel.