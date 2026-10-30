Desde radio abierta y talleres hasta música en vivo: así se vivió la jornada por la Salud Mental en Cutral Co

El servicio de Salud Mental, el centro de Día La Novena, entre otros participaron de la propuesta.

El tiempo esta vez acompañó y se pudo concretar la actividad para conmemorar el día de la Salud Mental que había sido postergada.

La vereda de acceso al hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul cobijó a los servicios organizadores y los que se sumaron con sus stands.

En los puestos se brindó información con el objetivo principal de avanzar en la promoción del bienestar integral.

“Es una jornada con muchas actividades, están participando servicios del hospital, de la municipalidad de Plaza Huincul, Copelco que nos acompañan con sus stand y con la difusión de las actividades que realizan”, explicó Yoana Cabrera.

La exposición permitió que brindaran información sobre el servicio que dan, y realizar una campaña de prevención, de promoción de la salud para construir una salud integral.

A la vez, que la comunidad conozca las actividades que ofrecen las instituciones de manera gratuita, que tienen que ver con la recreación, la cultura, el deporte, y la cuestión social.

“Entonces, invitamos a muchas personas que se dedican a eso y que ofrezcan esas actividades como es danzaterapia, yoga, y que son todos los aspectos que para nosotros son parte e la salud mental”, acotó.

“La idea era para ir tejiendo una red, que hoy podamos estar todos juntos y transmitir el mensaje que en comunidad y de manera colectiva todos aportamos a la construcción de la salud”, subrayó. Estuvieron los pacientes y usuarios de los servicios colaborando y siendo protagonistas en la organización de este evento.

“Los usuarios estuvieron a cargo de la radio abierta, hacen las entrevistas a las personas que participan. Así que la mayoría de los pacientes y los usuarios están a cargo también de los stand”, comentó Natalia Méndez.

Para el cierre estaba previsto con La Cuadra.