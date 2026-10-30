Finalizó la 39° edición de las Olimpiadas del Cadete de la Policía del Neuquén

Con una ceremonia oficial, concluyó la 39° edición de las Olimpiadas del Cadete, competencia orientada a afianzar los valores institucionales y la formación de los futuros oficiales de la Policía del Neuquén.
El acto fue encabezado por el Superintendente de Seguridad, Comisario General Néstor Castillo, acompañado por miembros del Consejo Asesor Superior, autoridades de la Escuela de Cadetes y familiares de los participantes. Durante la ceremonia, el rector de la Escuela de Cadetes, Comisario Inspector Marcos Mora, y la Superintendente de Apoyo y Servicios, Comisario General Rosana Bello, hicieron uso de la palabra para resaltar el papel de las actividades deportivas y académicas dentro del proceso de instrucción policial.
Durante la instancia de premiación se entregaron los dos reconocimientos centrales de la competencia:
- Olimpiadas Académicas: El trofeo fue obtenido por el equipo Olimpo, con entrega formal a cargo del Comisario General Néstor Castillo y la Comisario General Rosana Bello.
- Copa Challenger: El máximo galardón del certamen quedó en manos del equipo Atlas, entregado por el Director de Administración, Comisario General Cristian Sáez, y el Director de Asuntos Internos, Comisario General Manuel Parada.