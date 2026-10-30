Agresión en El Verde: una mujer tendrá tobillera electrónica porque incumplió una orden judicial

El hecho ocurrió el domingo. La agresora fue acusada y no podía contactarse con la víctima.

La mujer que agredió con un arma blanca a otra en la plaza de la Salud, conocida como El Verde, desobedeció la orden judicial que se le había impuesto apenas 24 horas después.

La agresora inició seguimiento y acoso digital a través de redes sociales hacia la víctima, por lo que desde la fiscalía se solicitó que se le aplique el monitoreo electrónico y se le coloque la tobillera.

De acuerdo a la información brindada desde el Ministerio Público Fiscal, se concretó una audiencia para modificar las medidas cautelares realizada.

El fiscal del caso Federico Cuneo solicitó que se agrave una medida y se le imponga a una mujer un dispositivo dual conocido como tobillera electrónica. La imputada T.J, fue acusada por agredir a otra mujer con un arma blanca en Cutral Co.

Durante la audiencia, Cuneo expuso que la acusada violó las pautas de conducta fijadas apenas 24 horas después de la formulación de cargos, iniciando un seguimiento y acoso digital a través de redes sociales hacia la víctima.

Ante esta situación, Cuneo pidió que se revoque la medida previa y que se implemente el monitoreo electrónico para neutralizar el riesgo de perturbación y garantizar el resguardo efectivo de la agredida.

La jueza de Garantías Vannesa Macedo Font avaló el planteo de la fiscalía y dispuso la colocación del dispositivo dual a la imputada por el plazo de dos meses.

Qué ocurrió

De acuerdo con la investigación de la fiscalía el hecho ocurrió el pasado domingo 25 de octubre, cerca de las 21:00, en la plaza “El Verde” del barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Allí, T.J descendió de un automóvil Volkswagen Bora blanco y atacó a la víctima con un arma blanca, causándole heridas en el cuello y la nuca, que requirieron atención médica y puntos de sutura.

Tras la detención de la imputada, el lunes pasado, el fiscal del caso le formuló cargos el martes por el delito de lesiones leves en calidad de autora y solicitó la prohibición de acercamiento y de realizar actos de intimidación o violencia por un término de dos meses.

24 horas después de la formulación de cargos, la imputada incumplió la medida acosando a la víctima en medios digitales.