EPET N° 1 de Cutral Co: hoy publicarán los listados de aspirantes a 1° año que entrarán al sorteo

Se estableció que se hará el 2 de noviembre a las 9:30. Son los estudiantes de prioridad 4.

Desde la Epet N° 1 de Cutral Co se informó que hoy, 30 de octubre, estarán publicados los listados de estudiantes que participarán del sorteo correspondiente a la Prioridad 4. Esta modalidad se deberá realizar debido a que la cantidad de aspirantes excede el número de vacantes disponibles en la institución.

El equipo de conducción señaló que “escuela realizaremos el sorteo con la totalidad de los estudiantes que eligieron la Prioridad 4 como primera opción, asignando un orden a todos ellos”.

El sorteo se realizará el día 2 de noviembre a las 9:30 horas, sin excepción.

Se especificó que “al realizarse con la totalidad de estudiantes de Prioridad 4 y superando el número de vacantes disponibles, el resultado arrojará:

Un listado de ingresantes.

El orden de los restantes estudiantes para el caso de liberación de vacantes.

Luego, a las 14:00 horas de ese día se publicará el resultado del sorteo (lista completa).

“Cabe señalar que no es obligatoria la asistencia de los tutores al sorteo. La asistencia al sorteo por parte del tutor no es excluyente para el acceso del aspirante al sorteo, sin embargo, están invitados a presenciarlo”, concluyó el equipo directivo.