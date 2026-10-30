Petrolero tiene muy complicado su pase a octavos en Copa Neuquén y Rivadavia tiene muchas chances

Falta solamente una fecha para que culmine la fase de grupos en la Copa Neuquén y los dos equipos locales defenderán en ese último partido sus chances para seguir.
El más complicado es Petrolero Argentino que pasará si le gana a Unión de Zapala y por varios goles y Don Bosco con Rivadavia no es empate. Solamente tiene tres puntos, sus rivales tienen seis, si ellos empatan entre si tendrían 7 y van a pasar ambos porque aunque Petrolero gane se quedaría con 6, en el cuarto lugar.
En cambio si el resultado entre Rivadavia y Don Bosco es para alguno de ellos, supongamos Rivadavia, entonces se quedaría con 9 puntos y Don Bosco con 6. Y Petrolero podría ganar pero tendría que hacerlo por varios goles de diferencia para pasar por diferencia de gol. Le conviene, de hecho, que Don Bosco gane así Rivadavia se queda con 6 puntos y la misma diferencia de gol que Petro. El problema es que Unión de Zapala no perdió y está muy firme en el torneo, será muy complicado que pierda, pero todo puede pasar.
Rivadavia lo tiene más simple, si empata con Don Bosco estará adentro como tercero. Y si gana podría ser segundo, pero si pierde, tendrá que esperar el resultado de Unión y Petrolero.
Petrolero jugará su chance de local mientras que Rivadavia tendrá que viajar hasta Zapala para su último partido.