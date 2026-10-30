Cutral Co aprobó el presupuesto y la tarifaria 2027 por mayoría

La audiencia pública fue fijada para el 10 de noviembre, a las 19.

Los concejales de Cutral Co aprobaron en primera lectura el presupuesto para el año próximo y la tarifaria. Fue respaldado en mayoría de siete votos y uno en contra.

El paso siguiente es la audiencia pública que se fijó para el 10 de noviembre a las 19. Antes, se puede consultar la documentación y se pueden anotar para participar y expresar sus opiniones.

El proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gastos de los departamentos Ejecutivo, Legislativo y el Juzgado Muunicipal de Faltas para el ejercicio 2027 fue remitido por el intendente Ramón Rioseco.

Fue fijado en doscientos cuarenta mil ochocientos dieciocho millones, doscientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos con veintiún centavos ($ 240.818.235.838,21)

En el mismo proyecto se indica que son 433 los empleados de planta política, permanente y temporaria de la administración muncipal, Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas.

En la sesión, el bloque del oficialismo encabezado por el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, fundamentó su postura a favor de la iniciativa.

En el caso del edil opositor, Omar Pérez (LLA) expuso las razones por las que no lo respaldó. Consideró que no comparte el criterio utilizado por el Ejecutivo para priorizar dónde se destinarán los fondos. En su intervención detalló algunas cifras de manera errónea, situación que fue advertida por los concejales Fabián Godoy y Plinio Rubilar, y que lo corrigieron en la misma sesión.

Al momento de votar, lo hicieron de manera afirmativa San Martín, Jesica Rioseco, Elida González, Hugo Deisner, Godoy, Rubilar y Maximiliano Navarrete. Estuvo ausente María Elena Paladino. En contra lo hizo Pérez.

El segundo proyecto fue la Tarifaria 2027 que fijó un incremento en la Unidad Tributaria para el primer semestre de 2027, en un 17,3%. Es decir que $3.260,17 x IPC 17,3 % resulta $3.800.

En este caso, la votación fue de la misma manera que en el primer proyecto: ocho votos a favor y uno en contra. La audiencia pública se hará el 10 de noviembre, a las 20.

La documentación estará disponible el 30 y 31 de octubre, 2, 3, 4, 5, 6 de noviembre, en horario de 9 a 13 horas.