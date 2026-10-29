Descubrieron una nueva especie de dinosaurio depredador en Neuquén

El descubrimiento se produjo en el área de Cerro Overo-La Invernada, ubicada a unos 50 kilómetros al suroeste de Rincón de los Sauces.

El Rinconraptor pipoae vivió hace unos 86 millones de años en el norte de la Patagonia y habría alcanzado entre siete y ocho metros de largo. Los fósiles fueron hallados en cercanías de Rincón de los Sauces.

Un equipo de paleontólogos argentinos identificó una nueva especie de dinosaurio carnívoro en el norte de Neuquén. Se trata del Rinconraptor pipoae, un megaraptórido que habitó la región hace aproximadamente 86 millones de años, durante el período Cretácico.

El descubrimiento se produjo en el área de Cerro Overo-La Invernada, ubicada a unos 50 kilómetros al suroeste de Rincón de los Sauces. Los investigadores estimaron que el animal medía entre siete y ocho metros de largo.

La identificación se realizó a partir del estudio de restos fósiles, entre ellos vértebras y huesos de las extremidades. Las características anatómicas de los ejemplares permitieron diferenciarlos de otras especies conocidas de megaraptóridos.

El trabajo fue encabezado por el paleontólogo Ariel Hernán Méndez, investigador del CONICET en el Instituto Patagónico de Paleontología y Geología. Según explicó el especialista, cada hallazgo aporta información para reconstruir el ecosistema que existió en la región hace millones de años.

Los megaraptóridos se caracterizaban por sus extremidades delanteras desarrolladas y sus grandes garras. En este caso, los fósiles preservados también presentaron particularidades en las vértebras de la cola, un rasgo de interés para estudiar las relaciones evolutivas entre los grandes dinosaurios carnívoros.

Los primeros restos fueron encontrados en 2016, durante un relevamiento del Museo Municipal Argentino Urquiza. En 2019 se organizó una campaña para recuperar los ejemplares, aunque las tareas quedaron interrumpidas por la pandemia de COVID-19.

El nombre Rinconraptor pipoae fue elegido en homenaje a María Laura Pipo, paleobotánica y becaria doctoral del CONICET que participó en una de las campañas de investigación y falleció en 2020.

El estudio contó con la participación de especialistas de diversas instituciones científicas de Argentina y otros países. El descubrimiento representa un nuevo aporte al conocimiento de la fauna prehistórica de Neuquén y permite ampliar la información sobre los depredadores que habitaron la Patagonia durante el Cretácico.