Neuquén: del 2 al 6 de noviembre será la preinscripción para Nivel Inicial 2027

Las familias deberán contar con un correo electrónico vigente y fotografías del frente y dorso de los DNI del niño y de la persona responsable.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que del 2 al 6 de noviembre se realizará la preinscripción para ingresantes a Nivel Inicial del ciclo lectivo 2027 en toda la provincia.

El cronograma comenzará el lunes 2 y martes 3 de noviembre con los niños que ingresen a sala de 4 años, mientras que el miércoles 4 y jueves 5 será el turno de sala de 3. Para las salas de 1 y 2 años, el trámite se realizará de manera presencial el viernes 6, sujeto a la disponibilidad de vacantes.

Las inscripciones para salas de 3 y 4 años se gestionarán a través del sitio oficial inscripciones.neuquen.edu.ar. Las familias deberán contar con un correo electrónico vigente y fotografías del frente y dorso de los DNI del niño y de la persona responsable.

Desde el CPE recordaron que la asignación de vacantes se realizará según las prioridades establecidas por la normativa vigente.

Por consultas, se encuentra disponible el WhatsApp de la Dirección de Educación Inicial: 299 470 2816, de 8 a 16. En tanto, la preinscripción para ingresantes a Nivel Primario está prevista del 9 al 13 de noviembre.