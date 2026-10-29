Buscan extender el descuento del 30% en la luz a usuarios de cooperativas

Alrededor de 150.000 usuarios de cooperativas quedarían fuera del descuento.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Neuquén busca ampliar el alcance de la bonificación del 30% en las facturas de electricidad para que también beneficie a los usuarios residenciales que reciben el servicio a través de cooperativas.

La iniciativa fue presentada el 27 de octubre por el diputado Darío Pampa Peralta, de Unión por la Patria, con el acompañamiento de Mónica Guanque y Cecilia Papa, de Democracia Neuquén. El proyecto ingresó bajo el número 18763 y propone aplicar la bonificación tanto sobre los cargos fijos como sobre los variables del servicio eléctrico.

Según los fundamentos, el beneficio anunciado para los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) no alcanzaría actualmente a quienes reciben el suministro de cooperativas eléctricas.

De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, alrededor de 150.000 usuarios de cooperativas quedarían fuera del descuento. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Neuquén capital, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul y Plottier.

Los autores del proyecto consideran que esta situación genera una desigualdad entre usuarios residenciales, ya que el acceso a la bonificación dependería de la empresa o cooperativa que presta el servicio en cada localidad.

Un fondo compensador

Para extender el beneficio, la propuesta plantea la creación de un fondo compensador financiado con recursos del Tesoro provincial. El mecanismo permitiría reintegrar a cada prestadora eléctrica los montos correspondientes a los descuentos aplicados a sus usuarios.

Además, contempla la creación de un registro y establece que la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos sería la autoridad de aplicación.

El proyecto también establece que la bonificación no alcanzaría a las viviendas ubicadas en barrios cerrados y clubes de campo.

La iniciativa deberá ahora avanzar en el tratamiento legislativo. Por el momento, se trata de un proyecto y no de una medida aprobada, por lo que su alcance y las condiciones de aplicación dependerán del debate que se desarrolle en la Legislatura provincial.