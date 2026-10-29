Cutral Co celebrará este fin de semana la 6° Fiesta de las Colectividades

Las actividades comenzarán el sábado a partir de las 16, mientras que el domingo la apertura será desde las 12.

La ciudad de Cutral Co se prepara para vivir este fin de semana una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, un encuentro que reunirá gastronomía, música, danzas típicas y tradiciones de distintos países.

La sexta edición se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, con la participación de representantes de 20 países.

Según el cronograma difundido por la organización, las actividades comenzarán el sábado a partir de las 16, mientras que el domingo la apertura será desde las 12.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y danzas tradicionales, en un espacio destinado a compartir las costumbres y expresiones culturales de las distintas colectividades.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de la Mujer y la Diversidad y el Área de Migraciones de la Municipalidad de Cutral Co, con el objetivo de promover el intercambio cultural y celebrar la diversidad de las comunidades que forman parte de la ciudad.