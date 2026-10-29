Habra reducción del 30% en la tarifa eléctrica para los usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul

Esta tarde se firmó el acuerdo entre el gobierno de Neuquén, las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul y la cooperativa Copelco.
Se indicó que se logró establecer una reducción del 30% en la tarifa de energía eléctrica para los usuarios residenciales de ambas ciudades.
En el caso de Cutral Co, la medida será posible mediante un esfuerzo económico compartido entre tres partes: el gobierno provincial aportará un 10%, la municipalidad de Cutral Co otro 10% y la cooperativa Copelco el 10% restante, alcanzando así una reducción total del 30% para los usuarios residenciales de la ciudad.
Este acuerdo permitirá que las familias de Cutral Co, abastecidas por Copelco, puedan acceder a una reducción tarifaria, en línea con el beneficio anunciado recientemente por Provincia para los usuarios del EPEN.