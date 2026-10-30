Barrios Unidos celebró el Día de la Madre con la presencia de Nelson Álvarez

El candidato a intendente por Primero Neuquén, Nelson Álvarez estuvo el domingo en la celebración por el Día de la Madre, que se organizó desde la agrupación Barrios Unidos
Álvarez agradeció y felicitó a los integrantes de Barrios Unidos “por el trabajo realizado en conjunto para homenajear a las madres de Plaza Huincul, reconociendo que son el motor de nuestro día a día y una parte fundamental de nuestro crecimiento”.
Y también valoró que muchas “vecinas se acercaron a compartir una tarde diferente, llena de cariño y atenciones pensadas especialmente para ellas”. Y pidió “sigamos trabajando juntos, con compromiso y dedicación, por nuestra querida Plaza Huincul”.