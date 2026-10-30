Rucci recorrió la ampliación de la Clínica de Rincón y y el centro de rendimiento deportivo

Además de obras propias, Rucci gestionó máquinas para reparar calles y la donación de material, además de solventar vuelos sanitarios

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, acompañado por miembros de la Comisión Directiva, recorrió esta mañana distintas obras en Rincón de los Sauces. La visita incluyó la ampliación de la Clínica y Maternidad, el centro de rendimiento deportivo y los trabajos de defensa sobre el río en la zona del predio del club.

La recorrida permitió observar los avances de los proyectos que impulsan el sindicato y la Mutual MEOPP para fortalecer la atención sanitaria y generar nuevos espacios deportivos y de encuentro. “Este trabajo es un trabajo compartido, un trabajo de todos”, expresó Rucci, quien destacó el esfuerzo de los trabajadores petroleros, del club y de quienes acompañan estas iniciativas.



Más capacidad de atención para todos los vecinos

En la Clínica y Maternidad Rincón, Rucci señaló que la ampliación permitirá prácticamente duplicar la capacidad de atención e incorporar nuevas prácticas. La expectativa es inaugurar esta etapa en diciembre.

Las obras fortalecerán una institución que ya cuenta con internación general, maternidad, neonatología, pediatría y cuidados especiales, además de servicios de diagnóstico por imágenes. El objetivo es ampliar las respuestas sanitarias disponibles en la localidad, tanto para los afiliados como para el resto de la comunidad.

“No solamente para nuestros afiliados, porque en ese sentido no somos sectarios, está abierto para todos”, remarcó el dirigente.

Rucci también confirmó que se evalúa la incorporación de equipamiento para realizar diálisis en Rincón de los Sauces. Explicó que ya se están realizando consultas y averiguaciones de precios para avanzar con esa posibilidad.



Infraestructura deportiva para las nuevas generaciones

En el Centro de Alto Rendimiento, el secretario general destacó el progreso de las obras y el alcance social del proyecto. Además de la cancha de fútbol, está prevista la construcción de un salón de usos múltiples y albergues.

El SUM permitirá dar espacio al vóley, al básquet y a otras disciplinas, con la intención de que más vecinos puedan practicar deportes y utilizar las instalaciones del club. Según adelantó Rucci, se prevé comenzar con esa nueva etapa el mes próximo.

“Estamos construyendo para las nuevas generaciones”, sostuvo. Al recordar que en su última visita se realizaban los trabajos de suelo, expresó su satisfacción por los avances y por el esfuerzo compartido que permite concretarlos.

“Esto no es cerrado, esto es para todo el pueblo de Rincón y de la provincia”, afirmó, y destacó la responsabilidad de dejar infraestructura que pueda ser aprovechada por quienes vienen detrás.



Solidaridad ante las necesidades de Rincón

Durante la visita, Rucci también se refirió a la colaboración de la organización sindical con el municipio y los vecinos ante las consecuencias de las inclemencias climáticas.

A través de gestiones ante una empresa productora, se consiguieron nueve máquinas que trabajan distribuidas en distintos sectores de la localidad, además de camiones para aportar material destinado a la reparación de calles.

La asistencia se sumó al alquiler de un avión la semana pasada para trasladar a Neuquén a personas que necesitaban recibir tratamiento de diálisis. Rucci destacó la importancia de actuar ante situaciones que requieren una respuesta urgente y aseguró que la solidaridad forma parte del compromiso cotidiano de la organización.

“Nosotros priorizamos eso. Si podemos colaborar y podemos hacer, vamos a hacer”, expresó.

El dirigente vinculó las obras y las acciones de asistencia con su pertenencia a la localidad y con la decisión de seguir acompañando su crecimiento. “Rincón nos ha dado la posibilidad de crecer mucho”, señaló, y reafirmó: “Siempre vamos a estar presentes para las necesidades de Rincón”.