Más equipamiento para Alianza, mientras crece la expectativa por el partido del domingo

La máquina hace más fácil que se recolecte el césped que se cortó con el tractor

Alianza de Cutral Co vive un buen momento, en el último año ganó dos campeonatos neuquinos, está disputando el torneo Regional Amateur y además mejora cada día su estadio y sus instalaciones.

En sus redes sociales, se anunció que se compró una máquina recolectora de césped. El equipo fue adquirido por el secretario, Agustín Aciar, de su propio bolsillo y donado al club.

La máquina recolectora de césped permitirá optimizar las tareas de limpieza y conservación del campo de juego. Como ya se informó anteriormente, la cancha fue resembrada hace poco y ahora la recolectora hará que cortar el césped sea más cómodo.

“Una nueva inversión que refleja el compromiso de la Comisión Directiva con el crecimiento del club y el cuidado de su patrimonio”, se informó desde el club.