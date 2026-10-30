ATEN va al paro por 48 horas tras rechazar la propuesta del gobierno provincial para el 2027

El paro será los días 3 y 4 noviembre, con el pedido de aumento del 50% de recomposición al básico a la canasta familiar

Se realizó en Cutral Co el plenario de secretarios generales de todas las seccionales que tiene el gremio docente para la provincia.

Se resolvió:

1) Rechazo a la propuesta del Gobierno.

2) Paro por 48 hs martes 3 y miércoles 4: con actividades por seccional el día martes y movilización provincial el día miércoles.

3) Aumento del 50% de recomposición al básico camino a la canasta familiar.

4) Derogación del Adicional y pase al básico de dichos montos.

5) IPC mensual y real a partir de enero 2027.

6) Plan estatal de viviendas en todas las localidades.

7) Aumento de presupuesto para infraestructura y partidas.

8) Pago en tiempo forma del adicional por Movilidad.

Estuvieron presentes los integrantes de la comisión directiva provincial y los secretarios generales de Añelo, Andacollo, Aluminé, Chos Malal, Centenario, Cutral Có, Loncopué, Las Lajas, Las Coloradas, El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila, San Patricio del Chañar, Neuquén, Plottier, Senillosa, Junín de los Andes, Zapala, Villa La Angostura, con la ausencia de El Huecú y San Martín de los Andes por distintos impedimentos.

También estuvieron presentes los vocales en el CPE Marcela Correa, Luján Noé, Emiliano Garay y el Consejero en el ISSN, Walter Arias.

Ademas el plenario se expresó:

– Repudio a la presencia de Milei, responsable del aumento de la pobreza, la destrucción de la economía y el desfinanciamiento de la educación pública.

– Repudio a la aparición en el escenario político de Sobisch, asesino de nuestro compañero Carlos Fuentealba

– Exigimos Justicia para Nancy Godoy

-En rechazo a los proyectos de Educación Emocional presentados en la Legislatura de la provincia.