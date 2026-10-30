Energía: qué se sabe sobre la aplicación del 30% menos para los usuarios de Cutral Co y Huincul

La semana entrante se conocerán más detalles.

Después del anuncio sobre la reducción del 30 % en la tarifa eléctrica para los usuarios residenciales de la comarca petrolera, queda establecer de qué manera se aplicará.

En principio, ese indicó que hasta el 10 de noviembre hay plazo para hacer el trámite y de este modo, se recibirá la bonicación en la factura que vencerá en diciembre. Otro punto es saber en qué cargos del total que conforman la factura de energía se aplicará esta reducción. “La reducción impactará sobre los cargos fijos y variables de la factura”, se anunció.

En tanto, desde la cooperativa Copelco se anunció el acuerdo alcanzado y en términos generales, se espera que para la semana entrante ya exista definición precisa sobre cómo se implementará.

La entidad indicó que “esta medida representa un impacto sumamente significativo para la comarca, dado que el 92% de los suministros atendidos por Copelco corresponden a categorías residenciales”. En consecuencia, se alcanza de manera directa “a la gran mayoría de las familias de la comunidad”.

Como ya se comunicó este esquema se logra a través de esfuerzo económico compartido: el gobierno provincial: 10%; municipalidad de Cutral Co y municipalidad de Plaza Huincul: 10% y Cooperativa Copelco: 10%.

​De este modo, se concreta un alivio concreto en las facturas del servicio, alineado con las disposiciones tarifarias implementadas por la provincia para los usuarios del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

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