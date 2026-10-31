Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para hoy sábado una jornada con posibilidades de tormenta en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 25° Centígrados y la mínima de 16°. El viento se presentará del norooeste a 22 kilómetros con ráfagas de 37kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 42 kilómetros con ráfagas de 62 kilómetros.
El cielo estará con posibilidad de tormentas en el día y a la noche con inestabilidad.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 11° Centígrados.