Cierra el Encuentro Nacional de Coros en Cutral Co

Amulen, Ensamble Vocal Huincul y muchos invitados tendrá la jornada en el Centro Cultural José Rioseco

Desde las 20 h en el Centro Cultural José Héctor Rioseco se realizará la segunda jornada del encuentro de música coral, que cuenta con agrupaciones de Buenos Aires, Neuquén, Allen, Cutral Co y Plaza Huincul.

Es una actividad que forman parte de los festejos por los 93 años de la ciudad de Cutral Co y tiene como representantes locales al Coro Amulen y Ensamble Vocal Huincul. También viajaron los integrantes de Coro Ramallo, Coro Reencuentro y Coro Calf.

Desde Amulen agradecieron el apoyo de la cooperativa Copelco y la Municipalidad de Cutral Co. La entrada es abierta a la comunidad, para observar este hermoso espectáculo.