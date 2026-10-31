Piden colaboración para los adultos mayores que perdieron todo en el incendio del barrio Progreso

Se reciben donaciones de ropa, muebles, alimentos y materiales de construcción

La vivienda quedó en ruinas y las tres personas, dos hombres y una mujer, que vivían en el lugar pidieron donaciones para afrontar los próximos días.

Familiares de los damnificados hablaron con el intendente Ramón Rioseco y luego se comunicó Alejandra Parada, titular de Desarrollo Social para asistirlos en esta grave situación.

Pero igualmente pidieron ayuda para reconstruir el lugar que se consumió por el fuego. Se recibe donaciones de ropa, de muebles, de alimentos y materiales de construcción, remantes que hayan quedado de otras obras.

Según el testimonio brindado a Amadeo Noticias en Facebook, en la vivienda estaban durmiendo tres personas adultas, que se vieron sorprendidos por el fuego y pudieron escapar por una puerta trasera. Aparentemente, el problema se produjo en una instalación eléctrica.

Los daños fueron totales. Las tres personas, dos hombres y una mujer, son de contextura delgada, calzan entre 39 y 42 y los talles de ropa son S o M. Las donaciones se pueden recibir al número 2995094744.