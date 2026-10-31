Ardió una casa precaria en el barrio Progreso y dos adultos mayores debieron ser atendidos por el SIEN

La vivienda tenía partes construídas con material pero otras eran de madera y naylon, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente.
En la casa vivían dos adultos mayores, que tuvieron que ser asistidos por el SIEN, el servicio de emergencias provincial que funciona en la comarca.
La primera alarma se dio a las 3 h, durante la madrugada. La primera dotación llegó al lugar 9 minutos despues y finalmente se tuvo que pedir apoyo por la intensidad del fuego.
Las pérdidas fueron totales en la cocina comedor, el baño y el dormitorio de la casa.