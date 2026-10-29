Secuestraron cigarrillos de contrabando por $230 millones en Neuquén: hay cuatro detenidos

Un cargamento de 77.795 atados de cigarrillos de origen extranjero fue secuestrado por Gendarmería Nacional durante un operativo

Un cargamento de 77.795 atados de cigarrillos de origen extranjero fue secuestrado por Gendarmería Nacional durante un operativo realizado en la provincia de Neuquén. Como resultado del procedimiento, cuatro personas quedaron detenidas por una causa de presunta infracción al Código Aduanero, bajo la carátula de tentativa de contrabando.

El operativo se llevó adelante el miércoles 28 de octubre, cerca de las 21.30, cuando efectivos del Escuadrón 31 de Las Lajas realizaban un patrullaje preventivo en una zona rural, en inmediaciones de la intersección de las rutas provinciales 23 y 13.

Durante el recorrido, los uniformados observaron dos camionetas y un vehículo tipo furgón que se aproximaban al lugar. En ese momento, advirtieron que un automóvil proveniente de un sector conocido como “Cantera” intentó evadir la presencia de la patrulla.

Los gendarmes lograron detener la marcha del vehículo y comenzaron las inspecciones correspondientes. Al revisar las camionetas y el furgón, encontraron bultos de grandes dimensiones cubiertos con nylon negro que contenían presuntamente cigarrillos de contrabando. Además, uno de los conductores manifestó que la mercadería pertenecería al hombre que conducía el automóvil interceptado.

El secuestro de la mercadería y los vehículos

Con intervención de las sedes fiscales descentralizadas de Zapala y Mendoza, se dispuso el traslado del procedimiento a la unidad de Gendarmería para continuar con las actuaciones judiciales.

En presencia de testigos, los efectivos contabilizaron 77.795 atados de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos entre los vehículos inspeccionados.

Por disposición de la autoridad judicial, también se secuestraron los cuatro vehículos involucrados, siete teléfonos celulares y dos antenas satelitales.

El avalúo total de los elementos incautados asciende a 230.110.000 pesos.

Los cuatro ciudadanos quedaron detenidos y alojados en dependencias de Gendarmería, a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por presunta tentativa de contrabando, en el marco de la Ley 22.415, que establece el Código Aduanero.