Plaza Huincul: comenzó el asfaltado de la rotonda de la Ruta 17

Una obra vial estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores que conecta con el área de Vaca Muerta.

Este jueves comenzaron los trabajos de colocación de asfalto en la rotonda de la Ruta Provincial 17, en Plaza Huincul, una obra vial estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores que conecta con el área de Vaca Muerta.

La rotonda fue proyectada para ordenar el tránsito y facilitar el acceso y la salida de vehículos en un sector de importancia para la actividad hidrocarburífera. Por esta vía circulan trabajadores, vehículos particulares y transporte vinculado al desarrollo de los yacimientos de la región.