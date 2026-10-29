Larraza en el aniversario 108 del descubrimiento del petróleo “Agradecimiento eterno, acá nació todo” dijo

"Nos sentimos muy orgullosos", dijo el intendente y Coco Briceño recordó a los dos primeros trabajadores que murieron en la actividad, en el pozo 5

Parados en el lugar que señaló Anselmo Windhausen como el lugar a perforar, en el pozo 1, vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co recordaron y rindieron homenaje a los pioneros petroleros que hicieron posible la historia de Neuquén.

En su discurso, ante representantes de empresarios, autoridades, vecinos, el intendente Claudio Larraza recordó “hoy Vaca Muerta no sería posible sin este pozo 1, sin el equipo Patria, sin tantas personas que trabajaron, sin empresas que trabajaron a lo largo de este siglo”.

“Nos sentimos muy orgullosos”, dijo el jefe comunal y agradeció el momento “para honrar a este pozo número 1, a nuestra comarca, a nuestra región, la provincia y el país”. Y aseguró que se vienen tiempos de desarrollo por lo que llamó a seguir trabajando para que Plaza Huincul sea lo que alguna vez fue.

También habló el presidente de la Agrupación 29 de Octubre Veteranos Ypefianos, José Briceño, quien no solo recordó a quienes formaron parte del pozo 1 sino también a las primeras víctimas registradas en la actividad. “En 1922 ya se había fundado YPF y perdemos los dos primeros hombres por YPF aquí nomás, en un pozo número 5. Dos personas que murieron quemadas, uno era el Reiber y otro señor Sánchez. Esa historia tampoco esta poco contada, la rescatamos, tenemos todo el historial, cómo fue el accidente, y tenemos nietos y bisnietos de esas personas viviendo aquí”.

Destacó que muchas escuelas visiten el museo que tiene la agrupación donde se encuentran “los dos primeros libros de parte diario de este pozo que es el tesoro máximo que tenemos en nuestro museo” comentó. Toda la comunidad está invitada a visitar la institución.