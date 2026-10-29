El Club Petrolero Argentino realizará el “Gran Bingo de Petro Básquet” con premios en efectivo

Importanter premios se repartirán el 12 de diciembre

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino de Plaza Huincul anunció la realización del «Gran Bingo de Petro Básquet», una jornada familiar programada para el sábado 12 de diciembre de 2026 a las 21:00 horas. La actividad entregará premios acumulados en efectivo a través de tres jugadas independientes.

El esquema de premios previstos para la jornada se estructuró de la siguiente manera:

1° Jugada: $1.000.000 a la línea y $3.000.000 al cartón lleno.

$1.000.000 a la línea y $3.000.000 al cartón lleno. 2° Jugada: $2.000.000 a la línea y $5.000.000 al cartón lleno.

$2.000.000 a la línea y $5.000.000 al cartón lleno. 3° Jugada: $3.000.000 a la línea y $10.000.000 al cartón lleno.

El costo de participación se estableció en $90.000 por cartón, contando con la opción de abonarse en tres cuotas de $30.000. Asimismo, la organización confirmó que el evento dispondrá de servicio de buffet y contempla la entrega de premios sorpresa durante la noche.