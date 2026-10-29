Añelo: volcó un camión en la subida de la Ruta 7 y piden circular con precaución

Un camión desbarrancó y volcó sobre la banquina este miércoles, cerca de las 14, en la Ruta Provincial N° 7, en la subida de Añelo, a pocos metros del hotel Da Vinci.
El accidente se habría producido tras el desmoronamiento de un talud, como consecuencia de las lluvias registradas previamente. El conductor fue trasladado al hospital con lesiones leves.
En el lugar trabajan Bomberos, Policía y Defensa Civil. Además, se dispuso un corte preventivo del tránsito mientras se desarrollan las tareas correspondientes.