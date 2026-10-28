Volcó un camión en la autovía 22 y la circulación en la rotonda Capex está interrumpida

Este miércoles por la mañana, se informó que se encuentra interrumpia la circulación por la Autovía Norte, a la altura de la rotonda de Capex.
El motivo es un incidente vial de un vehículo pesado que quedó tumbado sobre uno de sus laterales. En el lugar el personal policial trabaja para determinar las causas que originaron el hecho.
Por otra parte, una vez que se realicen los peritajes, se despejará el sector y se volverá a habilitar el paso. Este incidente se registró alrededor de las 9 de este miércoles.