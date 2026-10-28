Convocan a un concurso interno para cubrir 102 cargos de conducción en el Registro Civil de Neuquén

La convocatoria contempla la cobertura de 60 puestos de oficiales públicos titulares y 42 cargos de oficiales públicos adjuntos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el llamado a un concurso interno cerrado destinado a cubrir 102 cargos de conducción en la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas. La medida fue aprobada mediante el Decreto N.º 1715/2026, con las firmas del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

La convocatoria contempla la cobertura de 60 puestos de oficiales públicos titulares y 42 cargos de oficiales públicos adjuntos. El objetivo central del proceso consiste en regularizar los puestos que actualmente se encontraban bajo el régimen de subrogancias o prórrogas automáticas, adecuando la estructura institucional al crecimiento poblacional y territorial de la provincia. Las instancias de selección se desarrollarán conforme a los mecanismos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo, regido por la Ley 3546.

El concurso está dirigido en forma exclusiva al personal de la dirección Provincial, organismo que depende de la subsecretaría de Gobierno y Justicia dentro del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La iniciativa busca reconocer la trayectoria, la capacitación y el desempeño diario de los agentes de la dependencia.

La reorganización de la atención presencial se articula con el funcionamiento de la Oficina Virtual del Registro Civil, puesta en marcha en el mes de agosto. Desde su habilitación, la plataforma digital emitió más de 3.000 actas de nacimiento, matrimonio y defunción con un tiempo promedio de respuesta de cuatro días.