Plaza Huincul: anuncian un corte programado de energía eléctrica para este jueves

Entre las 8 y las 13 horas

Copelco informó que este jueves 29 de octubre se realizará un corte programado de energía eléctrica, entre las 8 y las 13, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

Según se detalló, la interrupción del servicio afectará a usuarios del barrio Altos del Sur, en el sector comprendido desde avenida Benito Pérez hasta avenida Favaloro y desde Antonio Mérida hasta Lago Traful.

El corte también alcanzará a los usuarios singulares, entre ellos el bombeo Altos del Sur, la sede del barrio Altos del Sur y la escuela N.º 22.