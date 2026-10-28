Neuquén presentó un plan de 77 obras para mejorar las comisarías

El gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, presentó este miércoles el plan Construir Seguridad, que prevé la ejecución de 77 obras destinadas a mejorar la infraestructura de las comisarías de Neuquén.
Los trabajos incluyen refacciones integrales, renovación de instalaciones sanitarias, mejoras en baños y vestuarios, climatización y reorganización de los espacios de atención al público. El objetivo es optimizar las condiciones laborales del personal y fortalecer la respuesta a los vecinos.
Durante la presentación, Figueroa destacó la importancia de acompañar a los efectivos con mejores herramientas, equipamiento y formación. Además, anunció que solicitó incorporar al personal policial entre los sectores contemplados en el programa habitacional Neuquén Habita, para facilitar el acceso a la vivienda.
Por su parte, Nicolini explicó que el plan forma parte de una estrategia provincial que incluye el fortalecimiento de la fuerza, la modernización del sistema de seguridad y la mejora de la infraestructura. También mencionó obras como la nueva comisaría del barrio Z1, la dependencia de Alta Barda y nuevas instalaciones para la División Antinarcóticos.
La iniciativa contempla, además, ampliaciones penitenciarias para aumentar la capacidad de alojamiento y permitir que las comisarías se concentren en tareas de prevención, recepción de denuncias y trabajo operativo.
Otro de los puntos destacados fue la atención de casos de violencia contra las mujeres. El gobernador pidió garantizar la recepción inmediata de las denuncias y activar los protocolos correspondientes.