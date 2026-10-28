El hospital zonal realizará una jornada por el Día Mundial de la Salud Mental

Con actividades abiertas que combinarán propuestas artísticas, recreativas y de bienestar.

El hospital de Complejidad VI llevará adelante el próximo 29 de octubre una jornada por el Día Mundial de la Salud Mental, con actividades abiertas que combinarán propuestas artísticas, recreativas y de bienestar.

La iniciativa es organizada por los servicios de Salud Mental, Social y el Centro de Día del hospital. La actividad se desarrollará de 10 a 15 horas, en el ingreso al hospital, con una programación destinada a promover la participación y generar un espacio de encuentro en torno a la salud mental.

Actividades durante toda la jornada

El cronograma comenzará a las 10 con la apertura oficial y continuará a las 10.30 con una clase de danza terapia a cargo de Sol Cola. A las 11.30 se realizará una actividad de yoga coordinada por Luciana Paredo, para la cual se solicita asistir con una manta o colchoneta.

A las 12.30, Flor Méndez ofrecerá una presentación de canto, mientras que a las 13 se presentará el taller de música del Centro de Día. Luego, a las 13.30, habrá una propuesta de Tai Chi a cargo de la acompañante terapéutica Melina García.

La programación seguirá a las 14 con una clase de zumba coordinada por Soledad Porro. A las 14.30 será el turno de la murga «Los Amantes de la Noche» y, finalmente, a las 15, se realizará el cierre a cargo de «La Cuadra».

Stands y radio abierta

Durante la jornada también se instalarán stands de instituciones y de distintos servicios del hospital, con el objetivo de acercar información y visibilizar el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la salud mental. Además, habrá una radio abierta, que acompañará las actividades previstas.