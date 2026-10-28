Fabián Dolso se incorporó a La Libertad Avanza en Plaza Huincul

Por el momento, no se confirmó si Dolso buscará competir por la jefatura comunal ni quién será el candidato del espacio.

La Libertad Avanza sumó a Fabián Dolso a sus filas en Plaza Huincul. El anuncio fue realizado por César Omar Pérez, concejal de Cutral Co y referente del espacio libertario en la comarca petrolera, a través de sus redes sociales.

“Tengo el agrado de comunicar que Fabián Dolso, ‘el Indio’, se incorpora a La Libertad Avanza Plaza Huincul. Vamos a trabajar en conjunto para mejorar la vida de los vecinos. Gracias, Fabián, bienvenido”, expresó Pérez.

Dolso cuenta con trayectoria en la política local. En septiembre de 2015 asumió como presidente del Concejo Deliberante por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante el período 2015-2019, durante la segunda intendencia de Juan Carlos Giannattasio.

Su llegada al espacio libertario se produce meses después de que la senadora nacional Nadia Márquez presentara a Nicolás Martínez como una nueva incorporación en la ciudad, en medio de versiones sobre una posible candidatura a la intendencia.

En este escenario, la incorporación del exconcejal abre interrogantes sobre la definición electoral del partido en Plaza Huincul. Por el momento, no se confirmó si Dolso buscará competir por la jefatura comunal ni quién será el candidato del espacio.