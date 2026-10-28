Un estudiante del Colegio Tecnológico UTN ganó la instancia regional de las Olimpíadas de Energía y Ambiente

Se trata de Edgardo López, quien cursa quinto año de la orientación Hidrocarburos

Un estudiante del Colegio Tecnológico UTN FRN se destacó en las Olimpíadas de Energía y Ambiente. Se trata de Edgardo López, quien cursa quinto año de la orientación Hidrocarburos y obtuvo el primer puesto en la instancia regional de la competencia.

Según informó la institución, el certamen reunió a más de 300 estudiantes de todo el país. López alcanzó 18 puntos sobre 20, el puntaje más alto entre todas las regionales, y consiguió así su clasificación a la siguiente etapa.

Durante su preparación, el estudiante contó con el acompañamiento del licenciado Néstor Pi, quien participó como tutor.

Gracias a este resultado, López representará a la región en la instancia nacional de las Olimpíadas de Energía y Ambiente, prevista para el próximo 20 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, donde participarán los ganadores de las demás regiones.

Desde el Colegio Tecnológico UTN FRN destacaron el desempeño del alumno y celebraron el logro, que pone en valor el compromiso y la dedicación de los estudiantes y docentes de la institución.