Realizaron una jornada de Ecocanje en el hospital en el marco del Día contra el Cambio Climático

Los vecinos entregaron elemento reciclables y medicamentos vencidos

En conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, el Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático (SAyCC) del hospital llevó a cabo una jornada de Ecocanje. La actividad estuvo presidida por Erica De Andrade y contó con la participación coordinada de las áreas de Medio Ambiente de Plaza Huincul, representada por Matías Herrera, y de Cutral Co, a cargo de Marcela Paneblanco.

Durante el desarrollo del operativo, los vecinos entregaron elementos reciclables como plástico, cartón, papel, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aceite mineral y pilas. Asimismo, la convocatoria incluyó la recepción de medicamentos vencidos y en desuso para su correcta disposición final.

Como contraprestación por los materiales aportados, las personas asistentes recibieron tierra fértil y semillas de verduras, frutas y flores. A raíz del volumen de concurrencia registrado en la jornada, los organizadores informaron que proyectan realizar un nuevo encuentro hacia fines de noviembre.