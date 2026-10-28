Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima de 16°. El viento se presentará del este a 16 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al noreste a 16 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros.
El cielo estará despejado en el día y se mantendrá así durante la noche.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 27° y la mínima de 17° Centígrados.