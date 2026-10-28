Plaza Huincul: inauguraron una muestra de arte rupestre en el museo Carmen Funes

Más allá de su propuesta educativa, la muestra busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger los bienes arqueológicos y reconocerlos como parte de la memoria colectiva.

El museo Municipal Carmen Funes inauguró una muestra de arte rupestre que invita a conocer parte de la historia más antigua de la Patagonia y a reflexionar sobre la importancia de preservar las huellas culturales de quienes habitaron el territorio miles de años atrás.

La iniciativa surgió de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La propuesta se enmarca en las actividades de formación de la Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos, orientadas a vincular el conocimiento académico con el patrimonio y el desarrollo turístico local.

Una propuesta que une formación y cultura

La actividad estuvo a cargo de la docente Mariela Carolina Marzari y del Guía Universitario de Turismo Juan Medel, ambos integrantes de un proyecto de investigación relacionado con la temática. Marzari, además, coordina la Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos.

Como parte de la preparación para recibir al público, los guías que participarán de las visitas realizaron una capacitación específica sobre arte rupestre. El objetivo fue profundizar sus conocimientos sobre el valor histórico y cultural de estas expresiones, además de brindarles herramientas para transmitir esa información de manera clara y accesible.

La exposición reúne materiales y contenidos sobre las manifestaciones rupestres presentes en distintos puntos de la región, testimonios que permiten aproximarse a las formas de expresión de las comunidades que habitaron estas tierras en tiempos remotos.

Patrimonio e identidad de la Comarca Petrolera

Más allá de su propuesta educativa, la muestra busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger los bienes arqueológicos y reconocerlos como parte de la memoria colectiva. También destaca el potencial del turismo para difundir la historia regional y fortalecer la identidad de las comunidades.

El trabajo conjunto entre el Municipio y la UNCo permite acercar a los vecinos los conocimientos desarrollados en el ámbito universitario y generar nuevas experiencias de divulgación cultural.

La exposición permanecerá abierta durante un mes en el museo municipal Carmen Funes de Plaza Huincul y podrá ser visitada por vecinos, estudiantes, turistas y público en general.

La propuesta ofrece una oportunidad para descubrir las raíces más antiguas de la región y conocer el legado cultural que forma parte de la historia de la Comarca Petrolera.