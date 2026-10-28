MEOPP respondió por casi 7 mil accidentes laborales y planifica un centro de recuperación y rehabilitación

Meopp es propietaria del Sanatorio Plaza Huincul y otros centros asistenciales pero además funciona como ART

Se realizó la asamblea de MEOPP ART Mutual, la institución que forma parte del Sindicato de Petroleros Privados, donde se dieron a conocer todos los números de la institución.

La mutual, como se la conoce, tuvo un resultado positivo en sus balances. Se explicó que ello se consiguió con la eficiencia en los gastos de producción y explotación y también en la atención a fraudes que se descubrieron y que perjudicaban a la institución.

En números, el ejercicio cerró con un resultado positivo de $1.487,8 millones, compuesto por un resultado técnico de $649,3 millones y uno financiero de $838,5 millones. A su vez, la entidad registró un superávit financiero de $21.363,6 millones, de cobertura de $6.383 millones y de capitales mínimos de $2.253,2 millones, indicadores que respaldan su capacidad para afrontar las obligaciones presentes y futuras.

La cobertura también se amplió. La cantidad de trabajadores protegidos pasó de 20.226 a 21.526, con 220 pequeñas y medianas empresas aseguradas, presencia en más de diez provincias y una red nacional de más de 200 prestadores.

De la Sierra anunció que la entidad proyecta inaugurar un centro de recuperación funcional para trabajadores y trabajadoras, destinado a brindar prestaciones directas y mejorar el acompañamiento durante la rehabilitación. MEOPP ART Mutual cubrió 6.998 siniestros laborales y abonó más de $5.300 millones en prestaciones dinerarias. Además, sostuvo la asistencia psicosocial a trabajadores y familias que atravesaron situaciones críticas, como parte de un modelo de atención que contempla tanto las prestaciones médicas y económicas como el acompañamiento humano.

En el cierre, Rucci felicitó al equipo y vinculó los resultados con la responsabilidad compartida en la administración de los recursos. “Los frutos se dan en los trabajos colectivos, en los trabajos de equipo”, expresó, al destacar que la recuperación permite crecer y ofrecer mejores servicios.