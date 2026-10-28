Gaido y Pasqualini entregaron la llave de la ciudad a vecinos e instituciones emblemáticas como LU5

Se reconocieron comercios, a la radio LU5, a deportistas y a personas en forma individual

En un acto lleno de emociones y positividad, el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, encabezaron la entrega de la llave de la ciudad a vecinos, deportistas, referentes de la ciencia y la cultura, instituciones y comercios históricos que forman parte de la identidad de Neuquén.

“Para nosotros, entregar la llave de la ciudad es un reconocimiento a nuestros vecinos, a quienes la construyen, luchan y trabajan para que Neuquén siga creciendo. Estamos hablando de personas e instituciones que han forjado esta ciudad y que son parte de su historia”, expresó Mariano Gaido.

La distinción reconoce las trayectorias, el compromiso y los aportes de quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyeron al crecimiento de la capital provincial y a la construcción de su identidad. Durante el acto, Gaido destacó el valor de los reconocimientos y sostuvo que los homenajeados representan una parte fundamental de la historia de la ciudad.

“Neuquén es una ciudad apasionante que ofrece oportunidades y que es un ejemplo en el país. Tiene una historia construida por sus pioneros, por quienes trabajaron y atravesaron momentos difíciles, pero siempre salieron adelante. Hoy somos un ejemplo en el país y por eso, estoy muy orgulloso”, destacó el jefe comunal.

Por su parte, Pasqualini puso el foco en el significado de la distinción y en el valor de reconocer a quienes contribuyen a la construcción colectiva de la ciudad. En este sentido, remarcó que “lo que para nosotros es importante destacar de una ciudad tiene que ver con sus vecinos, con quienes la construyen y la han forjado”.

La funcionaria señaló que el reconocimiento abarca a personas e instituciones de distintos ámbitos, desde el deporte y la ciencia hasta la cultura, la comunicación y la actividad comercial. En ese sentido, destacó especialmente el lugar que ocupan los comercios históricos en la identidad neuquina.

Entre las personas distinguidas se encuentra Claudia Eugenia Della Negra, reconocida por su extensa trayectoria científica y comunitaria. También recibió la distinción María Matilde Salcedo de Facal, escritora, abogada y escribana.

En el ámbito deportivo, fueron homenajeados José Luis Lozano y Rosana Sastre, referentes históricos del deporte neuquino, y Dylan Aparicio, destacado judoca de la ciudad.

La distinción también alcanzó al Grupo de Adultos Mayores Quimey y al Club La Amistad en la Tercera Edad, cuyos integrantes participan activamente de las propuestas impulsadas por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores.

En el marco del acto, la Municipalidad reconoció también a Ferracioli Deportes, Gotlip y Chocolates Haltrich, comercios que forman parte de la historia económica y social de Neuquén.

También recibió la distinción Radio LU5, una institución emblemática de la comunicación regional que ha acompañado a generaciones de neuquinos y forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Con la entrega de las llaves, el municipio puso en valor las historias personales, las trayectorias profesionales, el compromiso comunitario y la permanencia de instituciones y comercios que contribuyeron a construir la identidad de Neuquén.