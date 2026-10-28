Finalizaron las charlas sobre salud bucal destinadas a familias de escuelas

Las actividades estuvieron a cargo de la odontóloga Pilar Miletti

Las charlas educativas sobre salud bucal destinadas a madres, padres y tutores de las escuelas N.º 102, N.º 119 y Departamento de Aplicación finalizaron, en el marco de las acciones de prevención y promoción que se llevan adelante en el ámbito educativo.

Las actividades estuvieron a cargo de la odontóloga Pilar Miletti, quien brindó información sobre la importancia del cuidado de la salud bucal y la incorporación de hábitos de higiene desde edades tempranas.

Una vez concluida esta etapa, se dio inicio al cepillado dental con niños y niñas del primer ciclo de las instituciones participantes, con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos y promover prácticas saludables en la vida cotidiana.