EPEN vende energía a Copelco pero sin el descuento de la tarifa neuquina, Sepúlveda quiere revertir esta situación

Sepúlveda se quejó porque los recursos son de todos los neuquinos pero no llegan a Cutral Co y Plaza Huincul

Como se informó ayer, los usuarios de Cutral Co, de Plaza Huincul, de Neuquén capital, Plottier y Zapala no reciben el 30% de descuento que fue anunciado por el gobernador Rolando Figueroa como “tarifa neuquina”.

La situación de Calf, que abastece a Neuquén, es diferente porque no le compra energía al EPEN. Pero el resto de las cooperativas si. Pero el EPEN solamente subsidiará a las personas individuales, usuarios residenciales, a los que les presta servicios.

¿Cómo fue posible reducir el 30% del costo de la energía a usuarios del EPEN?

Esta es la explicación: el EPEN es del gobierno provincial neuquino. En Neuquén hay represas hidroeléctricas sobre sus ríos, que generan energía para el país. El gobernador Rolando Figueroa negoció con el gobierno nacional que paguen regalías al 100% por utilizar los ríos neuquinos para generar energía.

Ese dinero que negoció y que ahora ingresa a las arcas de la provincia de Neuquén, se va a utilizar para cubrir el 30% de lo que consumen los usuarios del EPEN. El problema es que la plata que negoció Figueroa es de todos los neuquinos y va a beneficiar solamente a una parte, hay que decir también que una parte minoritaria.

“La denominada Tarifa Neuquina es posible gracias a los recursos obtenidos por la Provincia durante la renegociación de las concesiones hidroeléctricas y los mecanismos anunciados buscan precisamente distribuir entre los neuquinos los beneficios económicos obtenidos en esas negociaciones, pero no lo veo reflejado en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul como en otras localidades que cuentan con cooperativas de energía”, se quejó el diputado provincial Juan Sepúlveda, que representa a Cutral Co en la Legislatura.

Y agregó “los vecinos, comerciantes y pymes deben tener la garantía y seguridad que debemos velar por sus derechos; la riqueza que se genera en nuestra provincia se debe reflejar en infraestructura, empleo, desarrollo en todas las localidades y beneficios.

Todos los neuquinos hacemos un gran esfuerzo para que crezca todo el país y por eso mismo cada vecino debe recibir los beneficios”.

Y por ello instó a buscar “una herramienta para que la tarifa neuquina sea realmente federal y llegue a todos”.