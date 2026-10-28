Capacitación en oficios industriales de la UTN: cómo hay que inscribirse

Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén se informó la modalidad de la preinscripción para las cinco capacitaciones gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul.
Los cupos son limitados a 135 lugares.
Las clases se desarrollarán desde el 3 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, en el Centro de Cursos y Certificación de Competencias de Oficios de Cutral Co, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 22, km 1332,5.
Preinscripciones y requisitos generales:
Los formularios individuales de preinscripción están habilitados desde el martes 27 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, o hasta completar los cupos disponibles.Para realizar la preinscripción, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:
- Tener 18 años cumplidos.
- Contar con DNI vigente.
- Tener domicilio en Cutral Co o Plaza Huincul, acreditado en el DNI.
- Presentar constancia del nivel educativo correspondiente.
- Presentar certificado de aptitud médica acorde con el curso elegido, según corresponda.
Es importante destacar que cada capacitación cuenta con requisitos específicos de formación académica y aptitud médica. EStán destallados en su respectivo formulario de preinscripción.
Se recomienda a las personas interesadas leer atentamente las condiciones antes de completar su solicitud.
Cursos disponibles y formularios de preinscripción
1. Armado, Montaje y Desmontaje de Andamios
Formulario de preinscripción: https://forms.gle/Csa5KyexWw3bp5AT9
2. Auxiliar de Soldador Industrial – Nivel Inicial
Formulario de preinscripción: https://forms.gle/64Xjxhv6pMW4aXab8
3. Cañista Amolador – Nivel Inicial
Formulario de preinscripción: https://forms.gle/nmdbnLNT4fCkTnT59
4. Auxiliar Instrumentista para la Industria – Nivel Inicial
Formulario de preinscripción: https://forms.gle/gYE2ttjeh6RTu59dA
5. Conexionista Eléctrico Industrial – Nivel Inicial
Formulario de preinscripción: https://forms.gle/rJgmQR9dSqrKL1Pd6
Además cabe aclarar que completar y enviar los formularios de preinscripción no implica la asignación ni la confirmación de un cupo. La inscripción definitiva estará sujeta a la disponibilidad de vacantes y al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada capacitación. La confirmación del Ingreso será comunicada al número de teléfono registrado.
Consultas e información
Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse con la Secretaría de Extensión Univeersitaria y Cultura de la UTN FRN a través de los siguientes canales:
Correo electrónico: seu@frn.utn.edu.ar.
Atención presencial: Sede UTN FRN Oficios de Cutral Co. Lunes a Viernes. 14:00 a 18:00 horas.
A través de estas propuestas, la UTN Facultad Regional del Neuquén continúa fortaleciendo su compromiso con la formación profesional y el desarrollo productivo de la región, promoviendo el acceso a capacitaciones que permitan adquirir nuevas competencias y ampliar las oportunidades laborales de la comunidad.