Capacitación en oficios industriales de la UTN: cómo hay que inscribirse

Hay requisitos para cumplir. Son 135 los lugares disponibles.

Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén se informó la modalidad de la preinscripción para las cinco capacitaciones gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los cupos son limitados a 135 lugares.

Las clases se desarrollarán desde el 3 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, en el Centro de Cursos y Certificación de Competencias de Oficios de Cutral Co, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 22, km 1332,5.

Preinscripciones y requisitos generales:

Los formularios individuales de preinscripción están habilitados desde el martes 27 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, o hasta completar los cupos disponibles.Para realizar la preinscripción, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener 18 años cumplidos.

Contar con DNI vigente.

Tener domicilio en Cutral Co o Plaza Huincul, acreditado en el DNI.

Presentar constancia del nivel educativo correspondiente.

Presentar certificado de aptitud médica acorde con el curso elegido, según corresponda.

Es importante destacar que cada capacitación cuenta con requisitos específicos de formación académica y aptitud médica. EStán destallados en su respectivo formulario de preinscripción.

Se recomienda a las personas interesadas leer atentamente las condiciones antes de completar su solicitud.

Cursos disponibles y formularios de preinscripción

1. Armado, Montaje y Desmontaje de Andamios

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/Csa5KyexWw3bp5AT9

2. Auxiliar de Soldador Industrial – Nivel Inicial

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/64Xjxhv6pMW4aXab8

3. Cañista Amolador – Nivel Inicial

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/nmdbnLNT4fCkTnT59

4. Auxiliar Instrumentista para la Industria – Nivel Inicial

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/gYE2ttjeh6RTu59dA

5. Conexionista Eléctrico Industrial – Nivel Inicial

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/rJgmQR9dSqrKL1Pd6

Además cabe aclarar que completar y enviar los formularios de preinscripción no implica la asignación ni la confirmación de un cupo. La inscripción definitiva estará sujeta a la disponibilidad de vacantes y al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada capacitación. La confirmación del Ingreso será comunicada al número de teléfono registrado.

Consultas e información

Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse con la Secretaría de Extensión Univeersitaria y Cultura de la UTN FRN a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: seu@frn.utn.edu.ar.

Atención presencial: Sede UTN FRN Oficios de Cutral Co. Lunes a Viernes. 14:00 a 18:00 horas.

A través de estas propuestas, la UTN Facultad Regional del Neuquén continúa fortaleciendo su compromiso con la formación profesional y el desarrollo productivo de la región, promoviendo el acceso a capacitaciones que permitan adquirir nuevas competencias y ampliar las oportunidades laborales de la comunidad.