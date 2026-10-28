Abren la convocatoria para el Pichi Tremn Tahuen 2026 en Cutral Co

La convocatoria es para niños y niñas de 4 a 14 años

La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co anunció la apertura de las inscripciones para el festival de música folklórico infantil Pichi Tremn Tahuen 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre y cuenta con la declaración de Interés Cultural emitida por el Ministerio de Cultura de la Nación.

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad que desarrollen interpretaciones dentro del género folklórico.

Las personas interesadas en participar disponen de dos vías para realizar el trámite de inscripción: