Abren la convocatoria para el Pichi Tremn Tahuen 2026 en Cutral Co

La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co anunció la apertura de las inscripciones para el festival de música folklórico infantil Pichi Tremn Tahuen 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre y cuenta con la declaración de Interés Cultural emitida por el Ministerio de Cultura de la Nación.
La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad que desarrollen interpretaciones dentro del género folklórico.
Las personas interesadas en participar disponen de dos vías para realizar el trámite de inscripción:
- Vía correo electrónico: Enviando la solicitud y los datos requeridos a la dirección culturacco@gmail.com.
- Vía presencial: Presentándose en la Casa de Historia, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas.