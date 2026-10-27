Plaza Huincul realizará una charla abierta sobre seguridad e inseguridad vial

El encuentro se realizará este miércoles 28 de octubre

Plaza Huincul, en conjunto con Fuentes Asesores de Seguros, invita a la comunidad a participar de una charla abierta sobre seguridad e inseguridad vial, con el objetivo de reflexionar sobre los riesgos cotidianos en la vía pública y la importancia de la prevención.

El encuentro se realizará este miércoles 28 de octubre, a las 13:30, en el Auditorio del museo Carmen Funes.

La disertación estará a cargo de Juan José Nietfeld, gerente de Prevención y Seguridad Vial de Seguros Rivadavia y referente nacional en concientización ciudadana, quien abordará aspectos vinculados con la seguridad vial y la necesidad de incorporar hábitos responsables al momento de circular.