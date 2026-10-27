Copelco anunció corte de energía programado para este miércoles en sectores de Cutral Co

La interrupción del suministro se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas

Copelco informó que este miércoles 28 de octubre realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de Cutral Co, debido a trabajos de mantenimiento y despeje de líneas de media tensión.

Según el comunicado, la interrupción del suministro se extenderá desde las 8 hasta las 13 horas y alcanzará a usuarios de los parques Oeste y Este.

¿Qué sectores serán afectados?

El corte comprenderá las siguientes zonas:

Parque Oeste: desde calle Choroy hasta Juan Manuel de Rosas, y desde Lakar hasta José Hernández.

desde calle Choroy hasta Juan Manuel de Rosas, y desde Lakar hasta José Hernández. Parque Este: en su totalidad.

Usuarios singulares afectados

La cooperativa también detalló que la suspensión del servicio alcanzará a los siguientes usuarios e instituciones: Cablevisión, Amplificadores, escuela N.º 172, Jardín N.º 7, C.F.P. N.º 22, sede del barrio Parque Oeste, sede del barrio Parque Este, posta sanitaria Parque Oeste, Radio Fuego, Farmacia Trafúl, supermercado del barrio Parque y Black Gym.